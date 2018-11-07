В Минобороны рассказали об интересе норвежцев к восстановлению Сирии

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Норвежские неправительственные организации рассматривают возможность поучаствовать в восстановлении инфраструктуры Сирии, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Это может стать положительным сигналом к началу сотрудничества с сирийским правительством и для других европейских стран", — заявил он на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

По его словам, сейчас норвежские НПО "активно прорабатывают вопросы, направленные на экономическое взаимодействие с правительством Сирии". Конкретные проекты возможного взаимодействия пока не называются.

Генерал Мизинцев попросил МИД РФ взять этот вопрос на особый контроль и помочь норвежцам с установлением контактов в Сирии.

В свою очередь представитель МИД РФ Илья Моргунов рассказал, что постпредство России при отделении ООН в Женеве провело консультации с руководством норвежского НПО "Норвежский совет по делам беженцев" о возможном подключении этой организации к реализации российской инициативы по возвращению сирийских беженцев. В Осло прошли переговоры посла России и МИД Норвегии.