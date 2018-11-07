Россия оказывает помощь Сирии в восстановлении энергетического комплекса

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Оказание помощи сирийским компаниям в восстановлении нефтегазового и электроэнергетического сектора страны продолжается, несмотря на сложную обстановку в Сирии, сообщил в среду представитель Минэнерго Константин Абрамов.

"В ближайшее время, планируется участие в реализации мероприятий по восстановлению и модернизации газотранспортных сетей Сирии, нефтепроводов, четырех крупнейших тепловых электростанций "Алеппо", "Мехардех", "Тишрин", "Дейр-Эз-Зор", нефтеперерабатывающих заводов, линий электропередач, газовых и нефтяных скважин", — уточнил он в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР.

По его оценке, "реализация всех намеченных планов по восстановлению и развитию в Сирии энергетической инфраструктуры обеспечит трудоустройство значительного количества возвращающихся специалистов, создаст условия для скорейшего налаживания мирной жизни в стране".

В свою очередь представитель Минэкономразвития Ренат Борануков сообщил о ходе решения задач по привлечению инвестиций в сирийскую экономику. По его словам, "в 2018 году товарооборот России с Сирией в сравнении с прошлым годом увеличился на 34,6%". Он сообщил, что в соответствии с постановлением правительства РФ Минэкономразвития России обеспечивает функции секретариата межправительственных комиссий с зарубежными странами. В рамках постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству осуществляют совместную деятельность рабочая группа по сотрудничеству в области энергетики и рабочая группа по сотрудничеству в области промышленности.

По словам Боранукова, в настоящее время проводится совместная работа по привлечению компаний-инвесторов в качестве резидентов свободных экономических зон Сирии "Хасья" и "Латакия". В октябре от сирийской стороны получены материалы об инвестиционных проектах, а также нормативно-правовые акты САР в сфере торгово-экономической деятельности, которые проходят процедуру согласования в заинтересованных российских ведомствах и организациях.

Со своей стороны начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев поставил задачу межведомственным координационным штабам "основные усилия сосредоточить на подготовке пунктов приема и размещения беженцев к зимним условиям, обеспечить штатный режим функционирования систем жизнеобеспечения для поддержания комфортного проживания возвращающихся в страну сирийских граждан".

Он предложил представителям министерств иностранных дел России и Сирии "активно вести работу по привлечению западных стран к организации международной конференции по беженцам, задействовать все возможные рычаги для обеспечения представительности форума, а в рамках налаживания межсирийского диалога активно содействовать продвижению политического процесса, в том числе формированию и запуску работы Конституционного комитета".