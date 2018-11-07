МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Более 1,5 миллиона сирийских беженцев вернулись к местам постоянного проживания, в том числе более 260 тысяч из-за рубежа. Об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

"На сегодняшний день к местам постоянного проживания вернулись более 1,507 миллиона сирийских граждан, из них свыше 1,246 миллиона внутренне перемещенных лиц и более 260 тысяч беженцев из-за рубежа", — сказал Мизинцев.

По его словам, за прошедшую неделю в родные места возвратились 7028 сирийских граждан, в том числе 5241 с территорий иностранных государств и 1787 человек из различных районов внутри страны.

"Приток беженцев в страну за последнее время заметно вырос, прежде всего на иорданском направлении с началом полноценного функционирования пункта пропуска "Насиб", — подчеркнул генерал.

Он отметил, что для поддержания условий, благоприятствующих возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места, осуществляется активная гуманитарная деятельность.

"Акции регулярно проводятся как в районах постоянного проживания сирийских граждан, так и в местах временного размещения беженцев", — сообщил Мизинцев.

Начальник Национального центра подчеркнул, что положительная динамика также сохраняется и в процессе восстановления социальных объектов и инфраструктуры.

Он рассказал, что за прошедшую неделю в различных районах страны отремонтированы и введены в эксплуатацию 149 жилых домов, восемь промышленных предприятий и ряд социальных объектов, еще в 312 населенных пунктах продолжаются работы по восстановлению.

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