Пиотровский: Эрмитаж готов участвовать в реставрации сирийских ценностей

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Эрмитаж готов участвовать в реставрации сирийских ценностей, в восстановлении музеев, однако необходимо, чтобы вся работа велась под эгидой ЮНЕСКО, сообщил РИА Новости директор российского музея Михаил Пиотровский.

Действовавшие в Сирии террористы нанесли серьезный ущерб культурно-историческому наследию Ближнего Востока. В частности, развалины Пальмиры, одного из богатейших центров древней цивилизации, находились под их контролем с мая 2015 года. Пальмира была освобождена в марте 2016 года, однако через полгода боевики вновь захватили ее, и хотя вскоре древний город был опять освобожден, террористы успели нанести новые разрушения. В историческом центре Алеппо, согласно оценкам ЮНЕСКО, было уничтожено почти 30% построек, причисленных к объектам всемирного наследия, около 60% построек причинен серьезный ущерб. В настоящее время сирийское правительство, в том числе при помощи, оказываемой из России, восстанавливает разрушенные исторические памятники.

Пиотровский ранее говорил РИА Новости, что восстановить все объекты культурного наследия Сирии полностью не удастся.

"Мы настаиваем, чтобы было кампания ЮНЕСКО по спасению памятников Сирии, такая же как была в Египте. Мы готовы участвовать в реставрировании, готовы экспонировать сирийские ценности, но это все должно быть частью международной программы, это должно быть под эгидой ЮНЕСКО", — подчеркнул Пиотровский.

"Сирию должны восстанавливать все вместе… Все восстановительные работы должны согласовываться с ЮНЕСКО", — добавил директор Эрмитажа.

По его словам, в Сирии, прежде всего, надо восстанавливать музеи. "Там нужно полностью оживлять культурную жизнь. Восстановить музеи, сделать так, чтобы вокруг них была жизнь", — отметил Пиотровский.

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