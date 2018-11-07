Патрушев заявил о нарушениях в работе миссии ОЗХО в Сирии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Миссия Организации по запрещению химического оружия работает в Сирии с грубым нарушением Конвенции по запрещению химоружия, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

"Сами же расследования проводятся с грубыми нарушениями Конвенции по запрещению химического оружия, без выезда на место, не обеспечивая сохранность вещественных доказательств", — сказал он.

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