В Латакии при обстреле со стороны боевиков погиб сирийский военный

Вид на один из районов Латакии. Архивное фото

Вид на один из районов Латакии. Архивное фото

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сирийский военный погиб в результате обстрела позиции правительственных сил САР боевиками незаконных вооруженных формирований в провинции Латакия, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко во вторник.

"В течение суток в идлибской зоне деэскалации зафиксировано одно нарушение режима прекращения боевых действий. Боевиками незаконных вооруженных формирований обстреляны позиции сирийских правительственных сил в районе высоты Телль-Метвази в провинции Латакия. В результате обстрела погиб один военнослужащий вооруженных сил Сирии", — заявил он.

Кроме того, подразделения военной полиции РФ сопроводили колонны из 60 единиц автомобильной техники, возвращающейся из лагеря беженцев "Эр-Рукбан" после доставки гуманитарных грузов по линии ООН.

Ранее сообщалось, что 3 ноября российская военная полиция сопроводила гуманитарный конвой ООН, двигавшийся из Дамаска, до 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы в Эт-Танфе. Безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты.