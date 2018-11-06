В Латакии при обстреле со стороны боевиков погиб сирийский военный

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Сирийский военный погиб в результате обстрела позиции правительственных сил САР боевиками незаконных вооруженных формирований в провинции Латакия, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко во вторник.
Кроме того, подразделения военной полиции РФ сопроводили колонны из 60 единиц автомобильной техники, возвращающейся из лагеря беженцев "Эр-Рукбан" после доставки гуманитарных грузов по линии ООН.
Ранее сообщалось, что 3 ноября российская военная полиция сопроводила гуманитарный конвой ООН, двигавшийся из Дамаска, до 55-километровой зоны безопасности вокруг американской базы в Эт-Танфе. Безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты.
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