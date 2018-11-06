Богданов обсудил с послом Сирии формирование конституционного комитета

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов и сирийский посол Рияд Хаддад обсудили во вторник формирование конституционного комитета Сирии и возвращение беженцев, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Отмечается, что также стороны уделили внимание развитию взаимодействия двух стран с упором на использование потенциала постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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