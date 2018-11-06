Источник: сирийская армия сорвала две попытки атаки боевиков на ее позиции

ДАМАСК, 6 ноя – РИА Новости. Сирийская армия сорвала две попытки боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* атаковать позиции военных на севере провинции Хама, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Боевики "Нусры"* в четверг предприняли две попытки атаковать позиции армии в Хаме, но они не увенчались успехом", — заявил источник. Террористы пытались атаковать армию возле деревень аз-Зака и Телль-Сахр.