Власти Сирии разрешили жителям вернуться в лагерь Ярмук под Дамаском

ДАМАСК, 6 ноя — РИА Новости. Власти Сирии разрешили жителям вернуться в палестинский лагерь Ярмук, расположенный под Дамаском, заявил ливанскому телеканалу al-Mayadeen представитель пресс-службы генерального командования Национального фронта освобождения Палестины Анвар Раджа.

"Заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Микдад сообщил нам об официальном решении сирийских властей о возвращении жителей в лагерь Ярмук", — цитирует канал Раджу. В лагере сейчас идет разбор завалов и разминирование. По его словам, данное решение внушит спокойствие палестинцам и сирийцам.

В свою очередь замглавы МИД Сирии Микдад позже подтвердил телеканалу решение властей пустить жителей Ярмука обратно в лагерь, отметив, что ряд стран препятствуют возвращению сирийских беженцев в страну. Он подчеркнул, что в реконструкции лагеря могут участвовать также палестинские власти и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Бои в пригородах Дамаска продолжались в течение шести лет — с 2012 года. Боевики захватили десятки населенных пунктов возле столицы и неоднократно обстреливали ее оттуда. В мае 2018 года сирийская армия при поддержке российской авиации завершила освобождение провинции Дамаск от террористов. Наиболее ожесточенные бои шли в Ярмуке и Восточной Гуте.

Ярмук был основан в 1957 году как лагерь палестинских беженцев. С тех пор Ярмук превратился в настоящий город с населением более чем в 100 тысяч человек.