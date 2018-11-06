Власти Сирии разрешили жителям вернуться в лагерь Ярмук под Дамаском

ДАМАСК, 6 ноя — РИА Новости. Власти Сирии разрешили жителям вернуться в палестинский лагерь Ярмук, расположенный под Дамаском, заявил ливанскому телеканалу al-Mayadeen представитель пресс-службы генерального командования Национального фронта освобождения Палестины Анвар Раджа.
В свою очередь замглавы МИД Сирии Микдад позже подтвердил телеканалу решение властей пустить жителей Ярмука обратно в лагерь, отметив, что ряд стран препятствуют возвращению сирийских беженцев в страну. Он подчеркнул, что в реконструкции лагеря могут участвовать также палестинские власти и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Ярмук был основан в 1957 году как лагерь палестинских беженцев. С тех пор Ярмук превратился в настоящий город с населением более чем в 100 тысяч человек.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>