В Сирию за сутки вернулись более 540 беженцев

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Более 540 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 545 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 101 человек (женщин – 30, детей – 52), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 444 человека (женщин – 133, детей – 226)", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 237 человек.

За сутки российской стороной организована и проведена одна гуманитарная акция в Суэйса (провинция Эль-Кунейтра), в ходе которой сирийским гражданам выдано 450 продовольственных наборов общим весом около двух тонн. Кроме этого, фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию в Алеппо, в ходе которой населению выдана тонна хлеба.

По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 10 гектаров территорий в четырех провинциях. "Обнаружено и уничтожено 58 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе три самодельных взрывных устройства (СВУ)", — говорится в сообщении.

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