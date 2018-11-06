Соглашение по Идлибу помогло предотвратить катастрофу, заявил посол Турции

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Договоренности России и Турции по Идлибу помогли предотвратить большую человеческую катастрофу, заявил посол Турции в России Хюссейн Дириоз.

"Сирийское урегулирование наглядно демонстрирует, насколько эффективным и важным является российско-турецкое сотрудничество. Весь мир уже подтверждает, насколько важными были договоренности по Идлибу, благодаря которым мы смогли предотвратить большую человеческую катастрофу", — сказал посол журналистам.

Он также отметил прошедший в октябре саммит по Сирии лидеров Франции, Турции, Германии и России.

"Этот саммит был важным для согласованности позиций по сирийскому урегулированию. Также совместное заявление делает особый акцент на необходимости обеспечения устойчивого прекращения режима боевых действий и формирования конституционной комиссии. Шаги, предпринятые в дальнейшем, будут решающими в этой связи", — добавил турецкий дипломат.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию состоялась в октябре в Стамбуле с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны, в частности, обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая необходимость сохранения там режима перемирия. Также они отметили необходимость борьбы с терроризмом и призвали сформировать конституционную комиссию к концу года.

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