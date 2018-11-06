Асад обсудил с российской делегацией выполнение договоренностей по Идлибу

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Делегация России обсудила в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом выполнение договоренностей по Идлибу, сообщает МИД РФ.

Ранее сообщалось, что 4 ноября Асад принял спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, замминистра иностранных дел Сергея Вершинина и других представителей РФ, в том числе — Министерства обороны.

"Состоялся развернутый обмен мнениями по поводу текущей ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на выполнение положений заключенного в Сочи 17 сентября меморандума по Идлибу при продолжении решительной борьбы с террористами", — говорится в сообщении МИД РФ, распространенном во вторник.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

Начало полномасштабного функционирования зоны 15 октября не состоялось из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны. Источник в ополчении "Лива аль-Кудс" в Алеппо сообщал РИА Новости, что полномасштабное функционирование зоны начнется в первых числах ноября.