Эрдоган осудил совместное патрулирование военных США и курдов в Сирии

АНКАРА, 6 ноя — РИА Новости. Совместное патрулирование территории на севере Сирии военными США вместе с членами сил самообороны сирийских курдов (YPG) неприемлемо и может привести к негативным последствиям, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.
"Совместное патрулирование в Сирии военных США с членами YPG неприемлемо и может стать причиной серьезных негативных последствий на границе", — сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о появлении фотографий, где американские военные патрулируют территорию вместе с членами сил самообороны сирийских курдов.
По словам Эрдогана, он верит, что президент США Дональд Трамп "это остановит".
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