Эрдоган осудил совместное патрулирование военных США и курдов в Сирии

АНКАРА, 6 ноя — РИА Новости. Совместное патрулирование территории на севере Сирии военными США вместе с членами сил самообороны сирийских курдов (YPG) неприемлемо и может привести к негативным последствиям, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.

Ранее Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в поставках вооружения контролирующим северо-восток Сирии силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

"Совместное патрулирование в Сирии военных США с членами YPG неприемлемо и может стать причиной серьезных негативных последствий на границе", — сказал Эрдоган журналистам, отвечая на вопрос о появлении фотографий, где американские военные патрулируют территорию вместе с членами сил самообороны сирийских курдов.

По словам Эрдогана, он верит, что президент США Дональд Трамп "это остановит".

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