В Ливане в палаточных лагерях остаются более 150 тысяч сирийских беженцев

БЕЙРУТ, 6 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) по Ливану на сегодняшний день курирует около одного миллиона сирийских беженцев, из них 17% продолжают жить в неофициальных лагерях, рассказала РИА Новости сотрудник отдела по связям UNHCR в Ливане Лиса Абу Халед.

Ранее заместитель начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Евгений Харченко сообщил журналистам, что порядка 20 тысяч беженцев, покинувших Сирию из-за войны и перебравшихся в Ливан, вернулись в свои дома с начала 2018 года через пункт пропуска "Джейдет-Ябус", который расположен недалеко от Дамаска.

"В настоящее время UNHCR в Ливане зарегистрировало около миллиона беженцев из Сирии. Около 17 процентов из них живут в неофициальных палаточных городках", — сказала Абу Халед. По словам представителя организации, UNHCR на сегодняшний день не уполномочено отправлять граждан обратно в Сирию, однако непрерывно работает над вопросами, которые препятствуют беженцам уехать из Ливана. "UNHCR помогает решившим вернуться беженцам в получении необходимых документов", — добавила Абу Халед.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Сирийские беженцы в стихийном палаточном городке в долине Бекаа в Ливане © РИА Новости / Михаил Алаеддин Сирийские беженцы в стихийном палаточном городке в долине Бекаа в Ливане

Она отметила, что Управление по делам беженцев уважает самостоятельное решение беженцев вернуться на родину. Задача сотрудников максимально содействовать беженцам во всех вопросах, связанных с возвращением, — в первую очередь в восстановлении всех необходимых документов, которые могли быть утеряны за годы кризиса в САР.

"Мы также сотрудничаем с министерством здравоохранения Ливана, чтобы контролировать обеспечение неотложной медицинской помощи беженцам. Быть уверенными, что дети привиты, а хронически больные, к примеру, могут получить предварительное лечение до возвращения", — сказала собеседница агентства.

После освобождения большей части территории Сирии руководство страны объявило о готовности принять всех своих граждан, бежавших от войны, обратно. По неофициальным данным, за семь лет войны в Ливан бежало порядка двух миллионов сирийцев. Учитывая, что население Ливана составляет всего 4 миллиона человек и 500 тысяч палестинских беженцев, большой поток граждан из Сирии сильно усугубил экономическое положение, безопасность и стабильность в стране.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Стихийный палаточный городок сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане © РИА Новости / Михаил Алаеддин Стихийный палаточный городок сирийских беженцев в долине Бекаа в Ливане

Власти Ливана с самого начала поддержали российскую инициативу по возвращению беженцев на родину и продолжают оказывать им всевозможную помощь.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>