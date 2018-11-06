В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала один случай нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован случай стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция. В населенном пункте Суэйса провинции Эль-Кунейтра жителям выдано 450 продовольственных наборов весом 1,95 тонны

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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