Около 20 тысяч сирийцев вернулись из Ливана с начала года

ДАМАСК, 6 ноя – РИА Новости. Порядка 20 тысяч беженцев, покинувших Сирию из-за войны и перебравшихся в Ливан, вернулись в свои дома с начала 2018 года через пункт пропуска "Джейдет-Ябус", который расположен недалеко от Дамаска, сообщил журналистам заместитель начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Евгений Харченко.

"По нашим учетным данным, с начала 2018 года в места постоянного проживания вернулись более 20 тысяч беженцев (через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" – ред.)", — отметил Харченко.

Многие беженцы из Сирии были вынуждены провести в Ливане не один год. Абдалла Ахмад эль-Асвад бежал в Ливан вместе с семьей семь лет назад. "Там была сложная жизнь, я был разнорабочим, получал небольшие деньги. Когда в Сирии стало безопасно, мы решили вернуться сюда", — рассказал он журналистам. По словам сирийца, в городе Ялда в Восточной Гуте его ждут родственники.

По данным Центра примирения, число сирийских беженцев в Ливане составляет около 1,5 миллиона человек, из них порядка 380 тысяч покинули страну с началом боевых действий. Всего с 18 июля из Ливана и Иордании вернулись в Сирию более 29 тысяч беженцев.