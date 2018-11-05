МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Силовые акции Израиля в Сирии не могут решить волнующие его проблемы, а только способствуют росту региональной напряженности, кроме того, это не раз ставило под угрозу жизни российских военных, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, израильская сторона не всегда четко выполняла обязательства, прежде всего в части, касающейся предупреждения российских военных о боевых операциях, осуществляемых на сирийской территории. В ряде случаев это ставило под угрозу жизнь и здоровье находящихся в Сирии наших военнослужащих – например, при бомбардировке израильскими самолетами объектов в районе Пальмиры в марте 2017 года", — сказал Лавров в интервью испанской газете El Pais.

Как отметил министр, Россия предупреждала, что подобное отношение может привести к трагическим последствиям – такие сигналы доводились по всем каналам и на самом высоком уровне. Также Москва подчеркивала, что "силовые акции не способны решить вопросы израильских озабоченностей в сфере безопасности, а лишь способствуют росту региональной напряженности", добавил Лавров.

"Тем не менее, практика нанесения ударов по целям на территории Сирии продолжалась. Именно это привело к трагической гибели российского самолета-разведчика Ил-20 с 15 офицерами на борту. Не буду вдаваться в подробности трагедии. Они известны. А причины хорошо понятны специалистам. После инцидента 17 сентября мы не могли оставить все как есть. Реакция России была сдержанной, но решительной", — напомнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Отношения России и Израиля подверглись серьезному испытанию после инцидента с российским разведывательным самолетом Ил-20: 17 сентября самолет, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

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