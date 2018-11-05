Коалиция применила белый фосфор при авиаударах по сирийскому Хаджину

ДАМАСК, 5 ноя — РИА Новости. Сирийское госагентство SANA сообщило в понедельник об очередном применении белого фосфора при авиаударе международной коалиции во главе с США по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

"Международная коалиция применила снаряды с запрещенным международными конвенциями белым фосфором при авиаударе по району Нового рынка в Хаджине на востоке провинции Дейр-эз-Зор", — сообщает агентство со ссылкой на местные источники.

Ранее в понедельник агентство сообщило о гибели троих детей в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-зор.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину. 13 и 29 октября агентство SANA сообщало о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.