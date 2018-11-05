В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован один случай стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.