Взорванное столетнее здание суда в Латакии реконструируют к январю

ДАМАСК, 5 ноя — РИА Новости. Старинное здание городского суда в городе Хаффа в сирийской провинции Латакия, построенное около 100 лет назад и взорванное в ходе войны боевиками, реконструируют к январю 2019 года, сообщил журналистам мэр Хаффы Раед Ибрагим.

Здание, где находился городской суд Хаффы, мэрия и полицейский участок, было построено около 100 лет назад в традициях восточной архитектуры. По внешнему виду оно напоминало дворец. Когда в ходе войны Хаффу захватили боевики, здание разграбили, уничтожили архив суда и полиции, где хранились уголовные дела, после чего взорвали.

"Нам было очень важно сохранить стиль постройки, мы даже попросили на потолки установить старые деревянные балки, которые были раньше, ведь это центр города, его лицо, и я еще ребенком помню, что это было самое красивое здание в Хаффе. В январе городской суд приступит к работе", — отметил мэр города. По словам властей, мэрию и полицейский участок ранее перевели в другие помещения.

Как отметил инженер Фади Жуль, который руководит строительными работами, в восстановлении здания используют уцелевшие после взрыва старые камни. "Мы использовали все камни, из которых были сложены стены еще 100 лет назад, их больше половины. Те, которые были уничтожены взрывами, мы заменили новыми, но обработанными так, чтобы они не отличались от старых", — пояснил собеседник.

По данным российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, с 18 июля на территории Сирии уже восстановлены более 250 образовательных и более 100 медицинских учреждений, отремонтированы пять автомобильных мостов и почти 840 километров автомобильных дорог, проложено почти 765 километров линий электропередачи, введено в эксплуатацию около 100 объектов водоснабжения, более 100 хлебопекарен, более 110 электроподстанций и 41 промышленное предприятие.

В настоящее время в 306 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту около 190 школ, 170 дошкольных учреждений, 170 хлебопекарен, почти 200 водонасосных станций, более 170 электроподстанций и более 160 медицинских учреждений, почти 2 тысяч жилых домов и около 90 культовых сооружений.