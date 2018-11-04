Курдские отряды отразили серию атак ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор

БЕЙРУТ, 4 ноя — РИА Новости. Бойцы арабо-курдского формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF) отразили ряд контратак террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает курдское агентство ANF.

По данным агентства, террористы, воспользовавшись песчаной бурей, перешли в наступление на позиции СДС. В атаках были применены заминированные автомобили и смертники со взрывчаткой.

Однако арабо-курдским отрядом удалось уничтожить машины со взрывчаткой до того, как они достигли цели. Также в ходе боестолкновений было ликвидировано более 30 террористов, оставшиеся в живых сторонники ИГ бежали, сообщает агентство.

Ряд СМИ ранее сообщали, что боевикам ИГ* удалось вытеснить проамериканские силы СДС из пограничных с Ираком поселений в провинции Дейр-эз-Зор. МИД Сирии в свою очередь обвинил США в действиях, которые позволили ИГ* вновь выйти на сирийско-иракскую границу.

Ранее агентство al-Ghad Press со ссылкой на высокопоставленный иракский военный источник сообщило, что порядка 4 тысяч боевиков ИГ* сосредоточены у границы Сирии и Ирака. Они заняли позиции СДС в районе города Хаджин.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.