Российские военные доставили в Дейр-эз-Зор почти две тонны гумпомощи

Жители на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото

Жители на улице в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские военные доставили жителям провинции Дейр-эз-Зор в Сирии почти две тонны гуманитарной помощи, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В населенном пункте Маррат провинции Дейр-эз-Зор проведена гуманитарная акция, в ходе которой выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны", — сказал он.

За прошедшие сутки была проведена благотворительная акция в госпитале Катана провинции Риф Дамаск. Также в районе Шейх-Ахмед города Алеппо в рамках адресной благотворительной помощи выдано 15 продовольственных наборов. Он отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

"Так, в течение суток зафиксировано обстрелы населенного пункта Джубб-Эль-Мгара провинции Латакия (трижды) и района Суккари города Алеппо", — сообщил Савченко.