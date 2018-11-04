В Сирию за сутки вернулись более 640 беженцев

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Более 640 человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 646 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 155 человек (женщин – 45, детей – 76), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 491 человек (женщин – 147, детей – 245)", — говорится в документе.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 224 человека. За прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям Сирии выдано 3,9 тонны продовольствия. В населенном пункте Шейх-Ахмед (провинция Алеппо) местным жителям выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны; в населенном пункте Маррат (провинция Дейр-эз-Зор) сирийским гражданам выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.

Кроме того, проведены три благотворительные акции. В Шейх-Ахмед фондом имени Ахмата Кадырова сирийцам выдана одна тонна хлеба; в Алеппо пятнадцати семьям погибших военнослужащих САР розданы продовольственные и гигиенические наборы; в населенном пункте Катана выданы 150 наборов школьных принадлежностей.

Уточняется, что подразделения ВС САР и ГрВ(С) ВС РФ в Сирии обеспечили безопасное прохождение гуманитарного конвоя ООН, доставившего 450 тонн продуктов питания, медикаментов и непродовольственных товаров жителям лагеря беженцев "Рукбан".

Добавляется, что инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 45 взрывоопасных предметов, в том числе 11 самодельных взрывных устройств.

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