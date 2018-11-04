В Латакии строят площадки для трудоустройства малоимущих

ДАМАСК, 4 ноя — РИА Новости. Комплексы производственных и торговых помещений специально для трудоустройства малоимущих планируется возвести в городе Бхарма в сирийской провинции Латакия в течение года. Первый из четырех комплексов будет готов к февралю 2019 года, сообщил журналистам инженер Махер Альбин, занимающийся проектом.

"Сейчас идет строительство первого корпуса, власти выделили на это 650 миллионов сирийских лир (около 1,3 миллиона долларов), он будет открыт в феврале. Впоследствии рядом будут построены еще три таких же здания. Общая стоимость проекта составит больше 1 миллиарда лир (1,9 миллиона долларов), мы его планируем завершить через год", — сказал Альбин.

Комплексы расположатся на площади 30 гектар.

Проект реализуется за счет государственных средств и предназначен для трудоустройства малоимущих — по льготным ценам они смогут арендовать в здании помещения под мастерские или организовать небольшое производство. На нижних этажах первого корпуса будут открыты 130 мастерских по ремонту холодильников, мотоциклов, автомобилей, пластиковых окон. Верхние этажи займут восемь цехов, где будут производить оливковое масло, недорогой трикотаж и нитки.

По данным местных властей, примерно половина площадей будет отдана в аренду семьям сирийских военнослужащих, погибших во время войны. "У нас много жителей, которые потеряли близких или были ранены, и этот проект поможет нам трудоустроить людей", — сказал мэр Бхамры Али Алькузи.

Родственников погибших во время боевых действий освободят от налогов. Для остальных плата за аренду будет составлять около 5 тысяч лир (около 10 долларов) в год. Водоснабжение и электричество будет оплачивать государство.

Бхарма была выбрана для строительства корпусов из-за высокой плотности населения. В городе и окрестных деревнях проживают более 150 тысяч человек. Ожидается, что благодаря реализации проекта работу получат более 3 тысяч сирийцев.