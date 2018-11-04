Сирия назвала условия сотрудничества с новым спецпосланником ООН

ДАМАСК, 4 ноя – РИА Новости. Дамаск намерен сотрудничать с новым спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, если дипломат воздержится от методов его предшественника Стаффана де Мистуры и не будет на стороне "террористов", заявил сирийской газете Al-Watan замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

Это первая официальная реакция Дамаска на назначение Педерсена.

"Мы будем сотрудничать с новым спецпосланником Гейром Педерсеном так же, как мы сотрудничали с двумя предыдущими спецпосланниками, при условии, что он воздержится от использования методов своего предшественника", — заявил Микдад.

Сирийский дипломат перечислил и другие условия сотрудничества Дамаска с Педерсеном. "Он должен заявить о приверженности территориальной целостности Сирии и народу САР, ему нельзя вставать на сторону террористов, как его предшественнику, он должен отстаивать идеалы и высшие ценности, прописанные в Уставе ООН, цель которых — свобода народа в рамках борьбы с терроризмом", — сказал замглавы сирийского МИД.

Де Мистура заявил ранее, что по личным обстоятельствам покинет пост в конце ноября после четырех лет работы на должности спецпосланника по Сирии. Дамаск называл де Мистуру необъективным и непрозрачным посредником.

Педерсен ранее работал в системе ООН, в том числе в качестве специального координатора по Ливану (2007-2008) и в качестве личного представителя генерального секретаря по Южному Ливану (2005-2007). Он также работал директором отдела Азии и Тихого океана в департаменте по политическим вопросам.

С 1998 по 2003 год Педерсен работал представителем Норвегии в Палестинской администрации. С 1995 по 1998 год занимал различные должности в МИД Норвегии в Осло, в том числе служил начальником штаба главы ведомства.

В 1993 году он был членом норвежской команды на переговорах в Осло, которые привели к подписанию Декларации принципов и взаимному признанию между Организацией освобождения Палестины и Израилем.