ДАМАСК, 3 ноя – РИА Новости. Коалиция во главе с США нанесла удар по мирным сирийцам в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство SANA.

"Пятнадцать мирных жителей погибли в результате агрессии авиации международной коалиции по городу Хаджин в юго-восточной провинции Дейр-эз-Зор", — сообщает агентство со ссылкой на местные источники.

По информации гостелеканала Ikhbariya, большинство жертв – женщины и дети.

Коалиция регулярно наносит авиаудары по Хаджину. 13 и 29 октября агентство SANA сообщало о применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Сирийские власти призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории страны. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

Соединенные Штаты и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>