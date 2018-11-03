БЕЙРУТ, 3 ноя — РИА Новости. Сирийские правительственные войска пресекли попытки вооруженных отрядов террористов атаковать позиции армии в 35 километрах к северу от города Хама на административной границе с провинцией Идлиб, сообщает сирийское национальное телевидение.

Отряды боевиков из группировки "Джейш аль-Изза"* выдвинулись в сторону подконтрольных армии территорий из населенного пункта Ал-Латамна. Движение террористов удалось вовремя обнаружить. После этого завязался бой, в результате которого сирийские военные ликвидировали часть боевиков. Оставшиеся в живых террористы смогли отступить и скрыться в пограничных населенных пунктах.

Сирийские военные на минувшей неделе несколько раз пресекали попытки боевиков атаковать опорные пункты правительственных сил и неоднократно наносили артиллерийские удары по огневым позициям незаконных формирований после их определения по разведданным и при помощи местных жителей.

Административная граница провинций Хама и Идлиб, где террористы проявляют активность, входить в демилитаризованную зону, договоренность о создании которой была достигнута между Россией и Турцией в сентябре в Сочи.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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