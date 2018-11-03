В Иордании назвали большой победой доставку помощи в лагерь беженцев Рукбан

АММАН, 3 ноя — РИА Новости. Доставка гуманитарной помощи в субботу в лагерь беженцев "Рукбан" на границе Сирии и Иордании является большой победой для Иордании после года переговоров по этому вопросу, заявила РИА Новости официальный представитель правительства Джамана Гнеймат.

"Вхождение (помощи — ред.) со стороны Сирии — это практически большая победа для Иордании после года переговоров по вопросу "Рукбана", — сообщила иорданский представитель.

В октябре глава МИД Иордании Айман Сафади сообщал, что Иордания, США и Россия проводили переговоры с целью найти решение проблемы лагеря "Рукбан". Он заявил, что Иордания отныне считает Сирию и ООН ответственными за обеспечение лагеря гуманитарной помощью, так как поставлять ее теперь можно с сирийской территории.

Ранее в субботу российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что военная полиция РФ обеспечила безопасность гуманитарного конвоя, который следовал из Дамаска в лагерь беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе рядом с американском базой Эт-Танф. Просьба о сопровождении конвоя поступила от заместителя старшего советника ООН по безопасности на территории Сирии Роберта Маринович. В состав гумкомвоя вошли более 100 транспортных средств.

Лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, на сегодняшний день находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танф. На прошлой неделе официальный представитель ООН в Дамаске Фадва Абд Раббо Баруд заявила, что доставка совместного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в лагерь беженцев "Рукбан" была отложена. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что причиной тому стали США, которые не в состоянии выполнить обязательства по обеспечению безопасности.