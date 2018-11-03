ДАМАСК, 3 ноя — РИА Новости. Российская военная полиция обеспечила безопасность гуманитарного конвоя ООН, который следовал из Дамаска в лагерь беженцев "Эр-Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе возле американской базы Эт-Танф, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"Мы со своей стороны выполнили все задачи, которые обеспечивали бы безопасность гуманитарного конвоя", — отметил Савченко.

Просьба о сопровождении конвоя поступила от заместителя старшего советника ООН по безопасности на территории Сирии Роберта Маринович. Российские военнослужащие сопроводили гумконвой до 55-километровой "зоны безопасности" вокруг американской базы в Эт-Танфе. Безопасность с воздуха обеспечивали российские военные вертолеты — два МИ-8АМТШ ("Терминатор") и один МИ-24.

В состав гумкомвоя вошли более 100 транспортных средств — бронеавтомобили, грузовики, машины обеспечения скорой помощи. По данным, предоставленным российской стороне представителями ООН, гуманитарный конвой загружен продуктами питания, продовольственными товарами, медикаментами, предметами первой необходимости общим весом 450 тонн.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что гуманитарная катастрофа в Эт-Танфе уже не первый год искусственно поддерживается американской стороной в интересах сохранения для себя постоянного источника рекрутов из числа беженцев лагеря "Эр-Рукбан" в подконтрольные формирования боевиков для организации регулярных диверсий против сирийских военных и органов власти в прилегающих районах.

По словам Конашенкова, Сирия и Россия неоднократно обращались к американцам с просьбой о содействии оказания помощи беженцам в лагере. Было проведено несколько встреч с сотрудниками ООН, а также с представителями США, созданы все условия для отправки конвоя. Однако запланированная на 27 октября отправка гуманитарного конвоя в лагерь "Эр-Рукбан" была сорвана из-за угрозы нападения в зоне, контролируемой американскими военными.

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