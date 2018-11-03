Сирийские фермеры рассчитывают возобновить экспорт оливкового масла

ДАМАСК, 3 ноя — РИА Новости. Сирийские фермеры и предприятия, производящие оливковое масло, рассчитывают возобновить его экспорт после восстановления заводов, которые пострадали от боевых действий в сельскохозяйственных районах страны, сообщил журналистам хозяин завода по производству оливкового масла в городе Катана Мухаммад Абу-Рафи.

"Наш завод за сезон перерабатывает около 1 тысячи тонн оливок, выход масла при этом составляет от 20 до 25%. Мы не останавливали работу во время войны, хотя террористы были отсюда в трех километрах. До войны мы продавали масло за рубеж, но сейчас все уходит на внутренний рынок. По мере того, как запустятся пострадавшие заводы в других районах страны, мы снова сможем заняться экспортом оливкового масла, в первую очередь, в Россию", — отметил Абу-Рафи.

По его словам, последние несколько лет продукцию завода не удавалось доставить даже в Дамаск. Кроме того, большинство мужского населения города, которое также принимает участие в сборе оливок, во время боев было вынуждено охранять город.

Сезон сбора оливок в Катане начался несколько недель назад. "Раньше мы собирали оливки руками, сейчас — с помощью инструмента, похожего на грабли или большую расческу. Это облегчает работу и не наносит вреда дереву, не ломает ветки. Раньше на то, чтобы убрать оливки с одного дерева уходило два-три часа, а сейчас 20 минут", — рассказал рабочий фермы Аля Иман.

Свежесобранные оливки попадают на завод в Катане, где установлено современное оборудование. Прежде, чем из плодов начнут давить масло, их тщательно промывают.

Оливковое масло широко используется в восточной кухне. По словам фермеров, его качество в Сирии очень высокое — например, в Катане оливковые деревья питаются талой водой с гор, — а цена на продукт в несколько раз ниже, чем в других средиземноморских странах.

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