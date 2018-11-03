США заявили Турции, что обеспокоены перестрелками на северо-востоке Сирии

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Замгоссекретаря США Дэвид Хейл выразил своему турецкому коллеге беспокойство в связи с перестрелками на северо-востоке Сирии, где турецкие силы соприкасаются с курдским ополчением, сообщил в заявлении в пятницу госдепартамент.

Хейл встречался в госдепартаменте с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом.

"Замгоссекретаря Хейл выразил обеспокоенность недавними событиями на северо-востоке Сирии, призвал к прекращению перестрелок в этом районе и подчеркнул необходимость стабильности на северо-востоке Сирии", — говорится в сообщении госдепа. Американский дипломат заявил, что стабильность в регионе нужна для окончательного разгрома террористической группировки "Исламское государство"*.

Оба дипломата приветствовали начало совместного патрулирования сил США и Турции в районе демаркационной линии к западу от реки Евфрат в районе Манбиджа.

Хейл также приветствовал решение турецкого суда освободить задержанного американского пастора Эндрю Брансона и призвал освободить других "несправедливо задержанных" граждан США и турецких сотрудников американских дипмиссий.

В начале июня Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года. Де-факто патрулирование началось 1 ноября, позже намеченного срока.

Согласно договоренностям, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

*Запрещённая в России террористическая организация.