США заявили Турции, что обеспокоены перестрелками на северо-востоке Сирии

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Замгоссекретаря США Дэвид Хейл выразил своему турецкому коллеге беспокойство в связи с перестрелками на северо-востоке Сирии, где турецкие силы соприкасаются с курдским ополчением, сообщил в заявлении в пятницу госдепартамент.
"Замгоссекретаря Хейл выразил обеспокоенность недавними событиями на северо-востоке Сирии, призвал к прекращению перестрелок в этом районе и подчеркнул необходимость стабильности на северо-востоке Сирии", — говорится в сообщении госдепа. Американский дипломат заявил, что стабильность в регионе нужна для окончательного разгрома террористической группировки "Исламское государство"*.
Хейл также приветствовал решение турецкого суда освободить задержанного американского пастора Эндрю Брансона и призвал освободить других "несправедливо задержанных" граждан США и турецких сотрудников американских дипмиссий.
Согласно договоренностям, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.
*Запрещённая в России террористическая организация.