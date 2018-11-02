В Сирии двое военных погибли в результате обстрела боевиков

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Двое сирийских военных погибли, еще 13 ранены из-за обстрелов боевиками сирийской провинции Латакия и города Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток зафиксировано семь обстрелов населенных пунктов Нахшебба, Эль-Салихия, Санджека провинции Латакия и районов Суккари, Эль-Хафия, Халаса, Захабия города Алеппо. В результате обстрелов погибли два и ранены тринадцать военнослужащих вооруженных сил Сирии, жертв среди мирных жителей нет", — сказал Савченко.

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