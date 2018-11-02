Небензя дал рекомендации новому спецпосланнику ООН по Сирии

ООН, 2 ноя — РИА Новости. Новому спецпосланнику генсекретаря ООН по Сирии Гейру Педерсену стоит опираться в своей работе на достигнутые ранее соглашения и договоренности, заявил журналистам в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Неважно, что мы думаем о новом спецпосланнике, важно, что сирийское правительство готово с ним работать, и чтобы он был беспристрастным, объективным, дипломатичным и пытался продвинуть мирный процесс дальше", — сказал Небензя.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш назначил в среду на должность специального посланника по Сирии норвежского дипломата Гейра Педерсена. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что Россия поддержала решение генсека ООН назначить Педерсена спецпосланником и рассчитывает на его беспристрастность.
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