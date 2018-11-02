Небензя дал рекомендации новому спецпосланнику ООН по Сирии

ООН, 2 ноя — РИА Новости. Новому спецпосланнику генсекретаря ООН по Сирии Гейру Педерсену стоит опираться в своей работе на достигнутые ранее соглашения и договоренности, заявил журналистам в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Я думаю, что Педерсену не стоит сбрасывать со счетов ничего из того, что было достигнуто до того, как его назначили, у нас есть резолюция 2254 (по Сирии — ред.), являющаяся основой политического урегулирования, и Астанинский процесс, Сочи, текущие достижения по созданию конституционного комитета", — сказал Небензя.

"Неважно, что мы думаем о новом спецпосланнике, важно, что сирийское правительство готово с ним работать, и чтобы он был беспристрастным, объективным, дипломатичным и пытался продвинуть мирный процесс дальше", — сказал Небензя.

Он отметил, что "свою озабоченность о его назначении мы высказывали". "Но я никогда с ним не встречался лично, но уверен, что скоро познакомлюсь", — уточнил глава российской миссии.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш назначил в среду на должность специального посланника по Сирии норвежского дипломата Гейра Педерсена. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже заявила, что Россия поддержала решение генсека ООН назначить Педерсена спецпосланником и рассчитывает на его беспристрастность.

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