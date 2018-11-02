Гатилов призвал к объективному расследованию "применения химоружия" в Сирии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. РФ считает, что должно быть проведено объективное расследование случаев возможного применения химического оружия в Сирии, в которых обвиняют Дамаск, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Запад ранее неоднократно обвинял сирийские власти в применении химического оружия, в том числе в отношении мирного населения. В частности США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

"На протяжении всего времени обсуждение вопроса о применении химоружия в Сирии и тех обвинений, которые возлагались на сирийское правительство, мы последовательно выступали за объективное расследование в рамках ООН и прежде всего в рамках ОЗХО этого вопроса", — сказал Гатилов.

"Считаем, что это необходимо сделать, поскольку никаких фактов или достоверной информации о том, что химоружие использовалось сирийским правительством, представлено не было", — добавил он.

Дипломат подчеркнул, что Москва призывала направить экспертов в Сирию для того, чтобы они провели объективное расследование тех случаев, за которые некоторые страны пытались возложить вину на сирийское правительство.

"К сожалению, такого объективного расследования проведено не было. Считаем, что оно должно быть проведено, с тем, чтобы была установлена истина в этом вопросе", — заявил Гатилов.

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