В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала семь случаев нарушений режима прекращения огня за сутки, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксированы 7 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — 5, Латакия – 2. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в Замальке провинции Дамаск, выдано 300 продовольственных наборов весом 1,29 тонны.

Отмечается, что всего Центром по примирению проведено 1979 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3096 тонны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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