Более 700 сирийцев вернулись на родину за сутки

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Более 700 сирийцев вернулись на родину за прошедшие сутки, следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в пятницу.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 714 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 189 человек (женщин – 60, детей – 54), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 525 человек (женщин – 158, детей – 268)", — говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 27264 человек, в том числе из Ливана – 21 541, через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" – 12 847, "Телль-Калах" – 2 159, "Эль-Дабусия" – 1 834, "Эль-Кусайр" – 854, "Земрани" – 3 847, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 5723 человек (женщин – 1 001, детей – 1 692).

По данным центра, за прошедшие сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) также вернулись 31 человек, через пункт пропуска "Сальхиях" к местам постоянного проживания в провинциях Дейр-эз-Зор и Дамаск вернулись 285 человек, выведено семь единиц техники и 3 головы домашнего скота.

Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах Телль-Биса, Гур, Хамидия (провинция Хомс), Эз-Зелаф (провинция Дамаск), Уфания, Шаукатлия, Хадар, Эль-Османия, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра), Нава (провинция Дераа) разминировано 10 гектаров территории, девять зданий и два километра дорог.

"Обнаружены и уничтожены 41 взрывоопасный предмет, в том числе 11 самодельных взрывных устройств", — следует из сообщения.

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