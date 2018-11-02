СДС приостановили действия против ИГ* в Сирии из-за атак со стороны Турции

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Сирийские демократические силы (СДС) приостановили действия против боевиков террористической организации "Исламское государство*" в ответ на атаки со стороны Турции на севере Сирии, говорится в распространенном в пятницу заявлении представителя Центрального командования США Била Урбана.

"Сирийские демократические силы временно приостановили наступательные действия против ИГ* в ответ на атаки через границу со стороны Турции на позиции СДС в Северной Сирии. Мы ожидаем, что это будет временной приостановкой", — процитированы его слова в документе.

В этой связи Урбан призвал все стороны к деэскалации и сохранению максимального давления на ИГ*.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о грядущей масштабной операции против контролирующих при поддержке США территорию Сирии к востоку от Евфрата сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.