США подтвердили начало совместного с Турцией патрулирования Манбиджа

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. США подтверждают начало совместного патрулирования с турецкими военными в сирийском Манбидже, следует из заявления коалиции.

"Коалиция и турецкие вооруженные силы начали совместное патрулирование северо-запада Манбиджа этим утром. Совместное патрулирование позволяет коалиции и турецким вооруженным силам дополнить местные структуры безопасности для (обеспечения) безопасности и стабильности в Манбидже", — следует из распространенного заявления.

Заместитель командующего совместными силами операции "Непоколебимая решимость" генерал Кристофер Жика заявил, что коалиция "полностью поддерживает дорожную карту и совместные патрулирования". Он выразил уверенность, что совместные действия будут "очень эффективными".

Отмечается, что турецкие военные и силы коалиции "провели более 60 независимых, скоординированных патрулирований вне Манбиджа с июня 2018 года".

В начале июня Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

В начале октября пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что США затягивают выполнение своих обязательств по дорожной карте, согласно которой они должны были в течение 90 дней очистить Манбидж от YPG.

*Запрещённая в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>