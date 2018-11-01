Хант обсудил деятельность "Белых касок" с главой организации

ЛОНДОН, 1 ноя – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джереми Хант обсудил в четверг деятельность "Белых касок" с главой организации Раедом Салехом.

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

"Министр иностранных дел Джереми Хант принял сегодня в МИД лидера "Белых касок" Раеда Салеха, чтобы обсудить жизненно важную работу организации в Сирии", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении Форин-офиса.

"В июле нынешнего года министр координировал международные усилия по вывозу десятков волонтеров спасательной службы и их семей с юга Сирии. Эти усилия были предприняты в связи с угрозой их жизни со стороны САР", — отмечается в сообщении.

С тех пор, подчеркивает МИД, некоторые члены "Белых касок" с семьями были переселены в Великобританию.

Глава "Белых касок" в свою очередь выразил Великобритании признательность за поддержку 3 тысяч волонтеров в течение последних шести лет.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. 30 января в Сочи прошел конгресс нацдиалога Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>