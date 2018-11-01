Россия поддержала назначение Педерсена спецпосланником ООН по Сирии

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия поддержала решение генсека ООН назначить Гейра Педерсена спецпосланником по Сирии, рассчитывает на его беспристрастность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия наряду с другими членами Совета Безопасности ООН поддержала принятое генеральным секретарем организации решение о назначении спецпосланником по Сирии норвежского дипломата господина Гейра Педерсена", — сказала Захарова на брифинге.

"Мы рассчитываем на его беспристрастный и конструктивный вклад в дело и на благо сирийского урегулирования. Очень хочется надеяться, что он будет, в первую очередь, руководствоваться интересами многострадального сирийского народа", — сказала официальный представитель МИД России.

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