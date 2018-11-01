Асад принял в Дамаске делегацию сейма Польши

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске делегацию парламента Польши во главе с депутатом Павлом Скутецким, сообщила пресс-служба сирийского главы.

Как отметила пресс-служба, польская делегация назвала целью визита "ознакомление с развитием ситуации в Сирии в действительности". Асад в свою очередь заявил, что "одной из главных ошибок" стран ЕС в вопросе Сирии стал как раз "отрыв от реальности".

"Одной из главных ошибок многих европейских стран стал отрыв от реальности. Знание любым правительством или руководством реального положения дел является важнейшим шагом на пути к строительству реальной и правильной политики, помогающей занимать позиции, отвечающие интересам своих народов и помогающие их защите", — передала слова Асада его пресс-служба.

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