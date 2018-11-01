МИД Сирии призвал ООН расследовать преступления коалиции в Ракке

ДАМАСК, 1 ноя — РИА Новости. МИД Сирии направил в ООН требование принять меры в отношении международной коалиции во главе с США в связи с обнаружением массового захоронения в городе Ракка, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Обнаруженные в Ракке массовые захоронения подтверждают кровавую резню и преступления, совершенные коалицией в отношении сирийского народа", — говорится в пресс-релизе по поводу писем, направленных генсеку ООН и главе СБ.

В письме сообщается, что в Ракке за последнее время обнаружено несколько массовых захоронений, где находились четыре тысячи тел погибших. "Большинство из них — женщины, дети и старики, они были обнаружены под обломками домов, ставших результатом авиаударов коалиции по Ракке", — сообщается в письмах. Еще две могилы с 2500 и 1500 телами обнаружены в Ракке, последняя из них найдена в среду в районе Панорама.

Отмечается, что пока разобрано лишь два процента завалов после авиаударов.

МИД отмечает, что коалиция "сравняла с землей" Ракку, а затем вывезла из нее террористов "Исламского государства"*, стремясь обеспечить их безопасность. "Коалиция перевезла боевиков ИГ* в Дейр-эз-Зор, чтобы они там воевали против сирийской армии", — заявил МИД.

Сирия в очередной раз призвала ООН принять меры по недопущению повторения подобных происшествий и провести Международное расследование преступлений, совершенных в Ракке.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.