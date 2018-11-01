В МИД России упрекнули США за нарушенное обещание по восстановлению Ракки

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США, несмотря на обещания восстановить сирийскую Ракку, за год так и не смогли сделать что-то существенное, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Еще одно "пятно" на репутации США и ведомой ими коалиции в Сирии, это — Ракка. Обещанное американцами больше года назад восстановление разрушенного ими же города практически не осуществляется. За все это время удалось лишь частично обеспечить водоснабжение на окраинах", — заявила Захарова.

По ее словам, расчистка от мин в Ракке не начиналась, электричества и инфраструктуры нет.

Террористы "Исламского государства"* захватили город Ар-Ракка в 2014 году и объявили его своей столицей в Сирии. Операцию по освобождению Ракки от ИГ* в 2017 году проводили отряды "Сирийских демократических сил" под прикрытием авиации международной коалиции во главе с США. В результате массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований город был полностью разрушен и до сих пор не восстановлен для жизни мирных граждан.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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