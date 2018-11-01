В МИД заявили о гуманитарной катастрофе в районе лагеря Рукбан

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. США по сути оккупировали территорию в районе ат-Танфа в Сирии, в лагере "Рукбан" наблюдается гуманитарная катастрофа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На юге страны, в произвольно установленной американцами, а по сути, если называть вещи своими именами, оккупированной ими 55-километровой зоне в районе ат-Танфа разворачивается гуманитарная катастрофа в лагере временно перемещенных лиц "Рукбан", — заявила Захарова во время брифинга, отметив, что из-за нехватки медикаментов и продуктов там значительно вырос уровень смертности.

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