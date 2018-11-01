МИД: в Идлибе боевики пытаются сорвать договоренности по зоне деэскалации

Последствия взрыва на складе с оружием в деревне Сармада в провинции Идлиб, Сирия. 12 августа 2018

Последствия взрыва на складе с оружием в деревне Сармада в провинции Идлиб, Сирия. 12 августа 2018

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"* и другие террористы, остающиеся в сирийском Идлибе, предпринимают попытки сорвать реализацию меморандума по зоне деэскалации, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сохраняется присутствие в зоне деэскалации Идлиб террористов из "Нусры", других аффилированных с "Аль-Каидой"* группировок, которые не оставляют попыток сорвать реализацию меморандума, который был заключен между Россией, Турцией в Сочи 17 сентября", — заявила Захарова во время брифинга.

По ее словам, боевики продолжают обстреливать позиции сирийских правительственных сил на юге провинции Идлиб, а также на северо-запады Хамы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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