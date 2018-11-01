Сирийский министр рассказал об экономической важности автотрасс в Идлибе

ДАМАСК, 1 ноя — РИА Новости. Автомагистрали Алеппо — Латакия и Алеппо — Хама в Идлибе имеют стратегическую значимость для экономики Сирии так как связывают морской порт (Латакии) с промышленной столицей страны (Алеппо); освобождение трасс позволит повысить показатели производства и поток инвестиций на восстановление страны, рассказал в интервью РИА Новости министр транспорта Сирии Али Хамуд.

"Две государственные трассы — Алеппо-Хомс и Алеппо-Латакия — они одни из важнейших трасс, в которых мы нуждаемся, чтобы поднять инвестиции до отличного уровня в связи с экономической значимостью Алеппо и ее ролью в восстановлении страны. В то время как Латакия важна как порт, откуда будут транспортироваться грузы из разных стран для восстановления Сирии и Ирака. Мы в министерстве транспорта готовы приступить к восстановлению инфраструктуры дорог, как только наша доблестная армия их освободит. Так было во всех проектах Сирии", — сказал министр.

По словам Хамуда, трасса Алеппо — Латакия имеет свою специфику: она считается очень большой автомагистралью, которая состоит из ряда крупных мостов, переходов и участков, которые могли быть разрушены террористами, чтобы осложнить выполнение задач по восстановлению трассы.

В рамках достигнутых в сентябре российско-турецких договоренностей по Идлибу, одним из первых пунктов является передача трасс Алеппо — Латакия и Алеппо — Хомс под контроль сирийского правительства. Выполнение соглашения должно было вступит в силу 15 октября, однако по инициативе турецкой стороны сроки были перенесены из-за отсутствий гарантий безопасности.

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