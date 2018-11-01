Сирийский министр оценил ущерб транспортному сектору от действий боевиков

ДАМАСК, 1 ноя – РИА Новости. Ущерб транспортному сектору Сирии от действий террористов составил 4,5 миллиарда долларов без учета Идлиба и оккупированных территорий на севере, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта САР Али Хамуд.

"В министерстве подсчитаны убытки в освобожденных до сегодняшнего дня районах. Сумма превысила 4,5 миллиарда долларов, что равно 200 тысячам миллиардов сирийских фунтов. Это ущерб только в области транспорта", — заявил министр.

"Еще большие цифры мы получим после освобождения оставшихся территорий, как Идлиб и севера Сирии на границе с Турцией", — отметил Хамуд.

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