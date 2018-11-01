В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два случая нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Отмечается уменьшение количества нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы два случая стрельбы в провинциях: Латакия — один, Идлиб — один. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводил.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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