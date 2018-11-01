В Сирию за сутки вернулись более 530 беженцев

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Более 530 сирийских граждан вернулись на родину с территории иностранных государств за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратился 531 гражданин, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" – 116 беженцев (женщин – 32, детей – 59), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 415 человек (женщин – 126, детей – 206)", — говорится в сообщении.

Кроме этого, за прошедшие сутки в места постоянного проживания внутри Сирии вернулись 278 человек.

Как информирует Центр приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил САР за сутки разминировали 10 гектаров территории, 9 зданий и 2 километра дорог в провинциях Хомс, Дамаск, Эль-Кунейтра и Дераа. Также специалисты обнаружили и уничтожили 37 взрывоопасных предметов, в том числе 9 самодельных взрывных устройств.

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