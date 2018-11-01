В поселке Мисраба в Восточной Гуте восстановили около 70% дорог

ДАМАСК, 1 ноя — РИА Новости. Восстановление дорожной инфраструктуры в поселке Мисраба в Восточной Гуте, практически разрушенном в ходе войны, завершено на 70%, полностью ремонтные работы закончатся в ближайшие месяцы, сообщил журналистам руководитель строительной организации, которая ведет восстановление населенного пункта.

"Восемь месяцев назад, когда боевики ушли, мы начали чистить город и до сих пор убираем с дорог строительный мусор, разгребаем завалы. Мы отчистили около 70% городских улиц. Осталось еще процентов 30, на это понадобится несколько месяцев", — сообщил собеседник.

По его словам, после начала очистки улиц местные жители, покинувшие свои дома из-за боевых действий, начали возвращаться в поселок.

"Сейчас, когда мы привели в порядок основные улицы, так, что можно ездить и ходить, люди начинают возвращаться, конечно, те, кому есть, где здесь жить, — большинство зданий находятся в плачевном состоянии. Люди сами ремонтируют свои квартиры, если они пригодны для жилья. На первых этажах открываются небольшие магазины", — добавил руководитель строительной компании.

Он добавил, что дома, которые не подлежат восстановлению, снесут, а на их месте построят новое жилье.

В пригороде Дамаска — Восточной Гуте — до начала гражданской войны в 2011 году проживали около 2,2 миллиона человек. Из-за близости к сирийской столице правительственные войска на протяжении всего конфликта пытались вытеснить отсюда вооруженные формирования и различные террористические группировки. В 2018 году сирийская армия начала операцию по зачистке территории Восточной Гуты от боевиков.

С конца февраля 2018 года в Восточной Гуте ежедневно вводились "гуманитарные паузы". Первый организованный выход мирных жителей из-за обстрелов террористов состоялся 11 марта 2018 года. 17 апреля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии объявил об окончании гуманитарной операции по выводу мирных жителей, боевиков и членов их семей из Восточной Гуты. Всего за время действия "гуманитарных пауз" район покинули более 170 тысяч человек, в том числе свыше 67 тысяч боевиков и членов их семей. Свыше 100 тысяч сирийцев вернулись в свои дома.

После освобождения района в нем начались восстановительные работы. По данным Международного комитета Красного Креста, в районе Восточной Гуты масштабы разрушений достигали 90%, полностью разрушены или получили повреждения 23 учреждения здравоохранения.

По информации российского Центра приема, распределения и размещения беженцев, с 18 июля 2018 года на территории Сирии восстановлены 252 образовательных и 108 медицинских учреждений, отремонтированы пять автомобильных мостов и 810 километров автомобильных дорог, проложены 735 километров линий электропередачи, введены в эксплуатацию 98 объектов водоснабжения, 100 хлебопекарен, 110 электроподстанций и 33 промышленных предприятия.

В настоящее время в 302 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту 186 школ, 167 дошкольных учреждений, 164 хлебопекарен, 194 водонасосных станций, 168 электроподстанций, 159 медицинских учреждений, почти 2 тысяч жилых домов и 86 культовых сооружений.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>